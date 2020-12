Les "1000 conseils jardin" de Luc Noël

Le point de greffe des rosiers, en dessous ou au-dessus du sol ? Comment réussir le semis de la coriandre ? Faut-il placer un tuteur à un arbuste ? Les jeunes courgettes pourrissent ?

Tout jardinier est sans cesse confronté à des difficultés. Débutant ou expérimenté, il pourra trouver de l'aide auprès d'un autre passionné, car le jardinage favorise la convivialité et le partage. c'est dans cet expris que Luc nous propose cette multitude de conseils, présentés mois après mois, à la manière des almanachs d'autrefois.

Luc Noël était l'invité de Terry Lemmens dans votre émission Vivre ici ce vendredi "Le jardinage a toujours été un loisir de tout premier plan qui a la particularité de réunir tout le monde quelque soit les générations (...) avec les circonstances sanitaires particulières que nous vivons, on constate qu'il y a un grand engouement pour le jardin".

"La nature à le pouvoir de nous rétablir par rapport à toute cette tension qui en nous, à tous ces stress, ces inquiétudes voilà, la nature est tellement belle, tellement ennivrante que quand on s'y consacre elle a la capacité de nous faire oublier tous nos soucis".

L'ouvrage "1000 conseils pour les jardiniers" un ouvrage présenté sous forme d'un almanach "Moi j'ai des souvenirs d'enfance où il y avait des almanachs à la maison avec des gravures, etc et c'est toujours l'idée de retrouver le vrai rythme du temps qui passe et c'est ainsi que chaque chapitre débute par l'indication de l'évolution du temps, des journées qui s'allongent et qui se raccourcissent et bien c'est toujours très gai de savoir et bien qu'en janvier on va gagner quasiment une heure de lumière".

Luc Noël nous propose donc cette multitude de conseils, présentés mois après mois.

Que l'on recherche une information précise ou qu'on se laisse emporter par la diversité des astuces, chaque page est comme une conversation amicale. Elle peut être suspendue après avoir trouvé le détail utile pour un travail en cours et reprise plus tard pour un long temps de lecture à la découverte de nouvelles idées pour le jardin. De manière concise, Luc Noël nous accompagne, avec le bon sens des jardiniers qui savent comment vivent les sols et les plantes. Ses explications, ses propositions d'actions, de plantations ou d'observations ne peuvent qu'accroître le bonheur de jardiner.

