Le voyage de LEM : un ours dans la Cité des Ours

Le Voyage de LEM, c’est un spectacle musical pour les plus petits mais qui va ravir les plus grands. Il sera joué ce dimanche 10 novembre à 14h00 à l’Hotel de Ville d’Andenne. Les aventures d’un ours dans la cité des Ours, ça tombe plutôt bien. Et c’est Clément Triboulet qui est le concepteur de ce magnifique spectacle. Clément est clown, comédien et chanteur. Il habite la région d’Havelange.

Un spectacle pour les petits qui ravira les grands !

Un voyage initiatique qui parle de partage et de transmission. Il s’agit d’un spectacle musical mêlant théâtre, musique, animation et théâtre d’objets.

Il était une fois un brave vieil ours en peluche qui s’appelait " Lavable En Machine " ou LEM pour les intimes. Drôle de nom pour un ours direz-vous ! Ce nom était écrit sur une petite étiquette que l’ours portait dans le dos alors qu’il était encore tout neuf. Mais c’était il y a longtemps… L’enfant à qui il appartenait est devenu trop grand pour jouer encore avec un ours en peluche. Il est parti à l’Université. Ses jouets ? Il les a donnés, et puis l’ours, eh bien… il est resté là. Un jour une mouche importune se pose sur son nez et lui demande à quoi il sert. Comme il n’a pas de réponse, elle se moque de lui. LEM, lassé de rester là jour et nuit toujours à la même place, décide alors de partir en voyage par le vaste monde à la rencontre des autres animaux afin de trouver la réponse à sa question : " À quoi je sers, moi ? " Au fil de ses rencontres et d’un voyage initiatique qui ne sera pas de tout repos, LEM trouvera-t-il la réponse à sa question ?



L’intention :

" Chaque être humain est un génie ! Mais si l’on juge un poisson à sa capacité à grimper aux arbres, il passera sa vie entière à croire qu’il est stupide " Albert Einstein. Notre monde est hyperconnecté. À travers la télévision et les réseaux sociaux, les enfants s’identifient trop souvent à des "pseudo-stars" fabriquées de toutes pièces, engendrant ainsi des frustrations, voire dépressions de ne pouvoir être aussi beau, aussi " heureux ", aussi riche et talentueux que l’image que ces " produits " véhiculent. Le thème central du spectacle est la recherche d’identité. Il délivre le message que chaque enfant a des talents et des richesses en lui, qu’il a sa place à prendre dans le monde et son rôle à jouer sur cette terre. Ce spectacle musical drôle, coloré et poétique sème dans le cœur des enfants des graines qui ne demandent qu’à pousser.

LEM nous invite à un voyage dans le réel et dans l’imaginaire. Ces deux plans œuvrent conjointement au passage de l’enfant vers la vie adulte. L’ours en peluche nous ramène tous à l’enfant que nous avons été. Les commentaires des enfants et de leurs parents après le spectacle confirment l’universalité du propos.

Le Voyage de LEM sera joué ce dimanche 10 novembre à 14h00 à l’Hotel de Ville d’Andenne, place des Tilleuls, 1.

À partir de 2,5 ans. Une création Triboulet Productions asbl en partenariat avec la ville d’Andenne.

Réservations obligatoires : info@clement-triboulet.com, ou via le 086/32.20.02 ou via la page Facebook

Avec : LEM, Isabelle Corsyn, Clément Triboulet et Benoit Vanderyse

Regard complice : Eric De Staercke

Musique originale : Hervé Borbé

Musique de la chanson originale : André Borbé

Régie : Benoit Vanderyse

Illustrations : Didier Mercier

Animation : Martin Loeckx

Animaux : Elena Dominguez

La petite fille : Lilou Didion

Avec les voix de : André Borbé, Delphine Cheverry, Sophie Deconinck, Eric De Staercke, Brigitte Guedj, Manu Hermia, Elliot Jenicot (de la Comédie Française), Barbara Sylvain, Luc Templier, Oriane Varak et Gordon Wilson