Le trésor du fantôme de Félicien Rops

Le trésor du fantôme de Rops - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 08/12/2020 Après La disparition de l’échasse d’or, voici le nouveau roman de Thierry Stasiuk et Véronique Seran. Les jeunes ados pourront vivre une chasse au trésor palpitante à travers les rues de Namur. Ils partiront à la découverte de l’œuvre cachée de Félicien Rops. C'est superbement écrit, l'enquête palpitante nous entraîne dans Namur et nous fait (re) découvrir son patrimoine architectural et artistique, son folklore......On ressent la bonhomie namuroise dans tous les dialogues. Quand on sait que l'auteur provient de Marseille....Les illustrations sont d'une finesse parfaitement en accord avec la fraîcheur du texte. A lire sans modération, tant par les enfants que par les parents. Thierry Stasiuk et Veronique Seran étaient les invités de Vivre Ici ce mardi