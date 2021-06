Le top 7 des activités Zéro Déchet destinées aux enfants et ados pour l’été

Le top 7 des activités Zéro Déchet spécial enfants et ados pour l’été - Vivre ici Namur,... À l’approche des vacances estivales, tous les parents se posent la même question : comment vais-je occuper mes enfants… afin qu’ils ne restent pas " scotchés " devant leurs écrans toute la journée. Carine Bomal du BEP nous apporte quelques conseils. Observer la nature "Les randonnées à la mer, à la campagne, à la montagne ou même en ville sont l’occasion pour vos enfants de découvrir les merveilles de la nature. Pour que la balade soit réussie, n’oubliez pas de vous munir de jumelles pour observer les oiseaux, d’une petite loupe pour découvrir le monde des insectes… voire d’un smartphone pour faire quelques photos. Une fois revenus de leur promenade, nos naturalistes en herbe pourront ainsi dessiner ce qu’ils ont observé ! Et transformer cette balade en balade propre en ramasant les déchets (voir le site de BE WAPP https://urlz.fr/fVo8) Construire une cabane Zéro Déchet "Pour les enfants, la construction d’une cabane en matériaux de récupération est une activité très enrichissante. S’ils peuvent la fabriquer avec des éléments naturels trouvés dans la nature (branches, feuilles, pierres, etc.), ils peuvent également utiliser du carton de récup’ ou de vieux draps de la maison. Info > https://urlz.fr/fVnq voir le Magazine Esprit Cabane" Faire du sport sans polluer "Tous les parents le savent : pour s’assurer des soirées tranquilles, il est indispensable que les enfants puissent se dépenser physiquement durant la journée. Les vacances sont l’occasion de tester de nouvelles activités non polluantes comme la course d’orientation (Fédération Régionale des sports d’orientation (www.frso.be/co.php), la slackline (parcours d’équilibre sur sangle molle au Rouge lître à Bruxelles) , le paddle (Paddle Club à La Plante) ou l’escalade. Pour que ces activités soient 100% ZD, il faudra veiller à remplacer les bouteilles d’eau jetables par des gourdes réutilisables et les barres énergétiques par des fruits secs achetés en vrac (noix, amandes, noisettes, etc.) tout aussi nutritifs". Fabriquer ses jeux en famille "Lorsqu’ils fabriquent eux-mêmes leurs jeux ou leurs instruments de musique, les enfants les trouvent encore plus amusants. Alors, n’hésitez pas à leur organiser des séances de bricolage maison en utilisant des ingrédients naturels et des matériaux de récupération. Par exemple, fabriquer des maracas avec des rouleaux de papier WC > https://urlz.fr/fVnF. Allez revoir sur le site internet de votre intercommunale les fiches du Kit ZD pour fabriquer de la pâte à modeler maison ! Organiser des spectacles ZD "Il pleut ? Proposez à vos enfants d’imaginer un spectacle ZD (de danse, de magie, de musique, etc.) qu’ils devront présenter devant vous à la fin de la journée. Ils pourront ainsi fabriquer leurs accessoires et costumes de scène (avec votre aide) en faisant preuve d'inventivité et de créativité. Il leur suffira de customiser de vieux vêtements et d’utiliser du carton de récupération. Plus les vêtements seront décalés, plus le résultat sera amusant !" Des idées pour customiser ses vieux vêtements sur youtube Bricoler en s’amusant https://urlz.fr/fVnR Goûter aux joies du jardinage et de la cueillette sauvage "L’été est le moment rêvé pour planter, arroser, bêcher, tailler, ramasser… En d’autres mots, pour bichonner son jardin en famille et en récolter les fruits. Si vous ne disposez pas de potager, vous pouvez installer des bacs sur votre balcon ou votre terrasse. Cette saison est également propice à la cueillette en pleine nature ! C’est la période où de nombreux fruits sauvages sont prêts à être ramassés : mûres, framboises sauvages, fraises des bois, myrtilles …" Recette pour préparer de la confiture de mûres sur la chaîne youtube de Marmiton: https://urlz.fr/fVnX Cuisiner Zéro Déchet "Après avoir cueillis et ramassés les légumes du jardin, rien n’est plus amusant que de les cuisiner en famille ! Nos petits chefs en herbe peuvent même apprendre l’art et la manière de donner une seconde vie aux emballages et aux épluchures des légumes. Par exemple, fabriquer ses tabelettes de chocolat ou des ships de légumes". Plus d’infos sur www.magde.be et le site de vos intercommunales www.bep-environement.be, www.inbw.be; www.idelux.be