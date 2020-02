Le sureau, un arbuste indispensable au jardin - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Un arbuste à (re) découvrir : le sureau ! Feuillages aux couleurs intenses, lumineux, panachés, laciniés ou plumeux, floraisons crémeuses ou rosées, fructifications automnales généreuse, voici un arbuste indispensable dans tout jardin, le Sureau. Facile à vivre il offre gîte et couverts aux oiseaux. Différentes sortes de sureau Le plus connu est le sureau noir (Sambuccus nigra) très commun. Il pousse naturellement dans les bois, lisières et bords de rivière, mais très présent près des habitations, dans les haies ou encore les friches. Il se présente sous la forme d'un buisson avec de nombreux rejets. Il existe plus d'une centaine de sortes de sureau. Attention au Sureau Yélbe qui est une herbacée face à reconnaitre et non un arbuste . Joli, mais toxique. Les fleurs fraîches possèdent des propriétés diurétiques et laxatives et également analgésiques et sédatives. Le suc frais sert à préparer un sirop. Les baies ont les mêmes propriétés, on peut en faire des gelées ou de la confiture. Un délice.