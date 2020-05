Le saxophone déconfiné - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/05/2020 En cette période de déconfinement, l’Association Internationale Adolphe Sax tourne certes au ralenti mais n’oublie pas que la musique est le vecteur idéal pour rassembler les gens … à distance ! « Protégez-vous la bouche et le nez. Pas les oreilles ! », voici un des nouveaux slogans qui ornent les saxophones géants de la ville de Dinant Pour adoucir quelque peu la rigueur des mesures à respecter alors même que nous vivons un déconfinement progressif, l’Association Internationale Adolphe Sax propose aux passants une série de formules humoristiques, adaptées en trois langues, liant musique et recommandations sanitaires. Une fois les jeux de mots déchiffrés, ces dictons d’un nouveau genre nous rappellent l’importance de privilégier notre santé (et celle des autres !) ainsi que ces mesures, maintes fois entendues, que nous pourrions vite oublier dès lors que nous retrouvons peu à peu notre liberté d’action. Adolphe Sax lui-même montre l’exemple et porte fièrement son masque, assis sur son banc devant sa Maison natale. Visite virtuelle "Pour le moment nous la maintenons fermée, malgré qu'on pourrait rouvrir, puisque c'est considéré comme une musée, mais le problème c'est que comme c'est une visite libre et qu'il n'y a donc pas de personnel sur place, on ne peut pas assurer notamment les distances de sécurité et surtout la désinfection des vitrines et des boutons poussoirs qui lancent des vidéos ou des extraits sonores" nous précise Marc Navet de l'assocation. Mais qu'à cela ne tienne, on peut visiter la Maison Sax de manière virtuelle "Vous avez la possibilité quand vous allez sur le site sax.dinant.be de la visiter de façon virtuelle. Une bonne démarche pour préparer ses visites à l'avance".