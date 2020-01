Le Salon Batimoi au Wex de Marche-en-Famenne dès ce 24 janvier

Batimoi - © Tous droits réservés

Salon Batimoi au Wex dès ce 24 janvier - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 22/01/2020 Venez découvrir dès ce vendredi 24 janvier les dernières tendances et inspirations à l'occasion du Salon Batimoi qui ouvre ses portes au WEX de Marche-en-Famenne. Batimoi, le 1er salon de la saison dédié à la construction et à la rénovation, le rendez-vous des candidats bâtisseurs, des passionnés de rénovation et de tous ceux qui veulent s'inspirer des nouvelles tendances pour relooker leurs espaces de vie intérieurs et aménager leurs extérieurs. 180 exposants vous attendent dès ce vendredi 14 H jusqu'au lundi 27 janvier Stéphanie Van Lint était en nos studios ce mercredi... Et sachez encore que votre émission VIVRE ICI aura lieu en direct depuis le Salon ce vendredi 14 H . www.batimoi.be