Le Repair Café Mobile près de chez vous ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Du 26 avril au 9 octobre, les 7 intercommunales wallonnes de gestion des déchets se mobilisent pour accueillir le Repair Café Mobile sur leur territoire et vous permettre de réparer vos objets cassés. "En matière de gestion des déchets, la réparation fait partie de ce qu’on appelle la prévention et doit être envisagée en priorité avant le recyclage ou la valorisation énergétique. En réparant vos objets, vous pouvez être certains de faire un beau geste pour la planète (moins de déchets, préservation des ressources naturelles…) mais vous faites aussi de sacrées économies !" nous précise Marie-Noëlle Minet d'Idelux Environnement. Qu'est-ce qu'un "Repair Café Mobile" ? "Le Repair Café Mobile est un atelier de réparation d’objets itinérant et collaboratif. C’est une version mobile des Repair Cafés classiques. En se déplaçant partout en Wallonie, nous espérons faire découvrir cette pratique à de nouvelles personnes" Il comporte : Un espace d’accueil pour poser vos questions, s'informer sur les Repair Cafés, découvrir leurs missions et actions ; Un espace réparation équipé de tous les outils nécessaires et d’un large plan de travail pour effectuer des réparations ensemble, apprendre, découvrir, partager ; Un espace " café " pour faire connaissance, patienter avant une réparation, tisser des liens avec les bénévoles des Repair Cafés, échanger entre voisins… évidemment, cet espace sera adapté en fonction des protocoles sanitaires du moment. "Vous pourrez venir réparer des petits électroménagers, des appareils électroniques, du matériel informatique, un vélo et des vêtements…" . Les intercommunales ont invité le Repair Café Mobile à divers endroits dans tout le pays. Il sera présent sur un recyparc, une place publique, un marché local, une école… Les visites sont gratuites. Néanmoins, les réparations sont à prix libre. Attention qu’en raison du contexte sanitaire, les inscriptions sont obligatoires via un formulaire en ligne Consultez les sites www.repairtogether.be ou www.magde.be/repair pour connaître toutes les dates. Malheureusement, des annulations ne sont pas à exclure suivant l’évolution de la situation sanitaire. Toutes les infos seront mises à jour sur la page Facebook et le site de Repair Together.