Le rappeur R. CAN dans le rôle de parrain du FIFF Campus 2019

R.CAN - PAS DISPO (CLIP OFFICIEL) - 03/10/2019

Sortie 1er single le 1er mars 2019
Texte et voix : R.CAN
Musique : Nicolas Dubois
Réalisation musique : Omoh
Réalisation et montage clip : Sébastien Antoine - Make 2 Work Productions
Image : Matthieu Budin
Lumière : Ivan Ghez
Assistant : Charles-Antoine Sanchez

TEXTE :

Ils croyaient qu'ils allaient nous endormir HA
Sans même que l'on puisse les voir venir HA
Bah ouais on se questionne
Hey on se demande
Si on devrait pas jeter à vie la télécommande

Je suis pas dispo pour les éloges les promesses les beaux discours
Pour les pipotages créés pour t'endormir t'aveugler te prendre en otage
Et toi l'es tu ?
Tends tu la main à celui qui doucement te tue ?
Lavage de cerveau protocole administratif
PV radar excessif et abusif
Indispo je dois me rendre car c'est mon bien être intérieur qu'ils vont me prendre

REFRAIN X2 :
Non je suis pas dispo
Ils veulent me bourrer la tête m'enlever de la fête me rendre idiot
Il faut virer toutes ces marionnettes pour les mal honnêtes
Je suis pas dispo

Regarde nous consommons
Observe nous polluons
Conscients ou pas nous détruisons bah ouais nous déforestons
Ca fout les jetons, nous nous mentons à nous même
Puis convaincus de ce mensonge, nous argumentons
On est vraiment des nazes, des moutons
Mais c'est pas de notre faute, on a le doigt scotché sur le bouton

Rien ne serait possible sans notre disponibilité, c'est parce que nous le sommes que nous perdons toute crédibilité
A la question: et pour préserver le monde souvent en haut ils nous répondent

REFRAIN X 2

J'ai pas le temps là je suis pas dispo je préfère les actes que les mots
Je me préserve je sais qu'on m'observe et les répercutions m'énerve
Pour la consommation massive je suis pas dispo
Des femmes nues dans mes clips pas dispo pas dispo
Les guerres les génocides pas dispo pas dispo
Si c'est le FN qui décide j'suis pas dispo

REFRAIN X 2