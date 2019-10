Le projet Laine Fleurie de Natagora - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 08/10/2019 Le projet " Laine Fleurie " de Natagora met à l’honneur la laine locale. Cette laine provient de moutons qui entretiennent, par pâturage, des milieux particulièrement riches en biodiversité : réserves naturelles, sites Natura 2000 et prairies à haute valeur biologique. La laine est une matière noble, saine et renouvelable qui permet de très nombreux usages. Grâce au projet "Laine Fleurie" de Natagora, des toisons de moutons impliqués dans la protection de la nature sont valorisées: lavées, filées, cardées, feutrées, utilisées pour créer pour vous et par vous! Le tout localement et en circuit court. Au printemps 2019, douze éleveurs se sont regroupés autour de projets " Laine Fleurie ". Avec l’aide de Natagora, 500 kg de laine ont été triés à la tonte, puis lavés chez Traitex à Verviers. Une partie a été cardée à la draperie d’Esch-sur-Sûre (Lu). Pour valoriser toute cette belle laine, plusieurs idées se concrétisent, dont un kit pour découvrir le feutrage et créer ! Conçu avec Véronique Corman, artisane feutrière, ce kit vous permet de créer de magnifiques lampes avec abat-jour en laine feutrée. Tout le matériel nécessaire se trouve dans la boite de même qu’un tutoriel qui vous guide pas à pas dans les étapes du feutrage de la laine et du montage. Si vous voulez découvrir le feutrage à l’eau et au savon, n’hésitez pas, tout y est ! Présentations en compagnie de Virginie Hess Et pour plus d'invo c'est iva www.natagora.be