Le potager... HENRYgolant de Pierre Louis .. Henry ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Pierre-Louis Henry vit Fosse-la-Ville. Il est comptable et après ses journées il réalise son potager mais pas seulement ... "Le concept, c'est d'aller chez les personnes âgées parceque j'ai déjà constaté que ces dernières paient des personnes pour venir entretenir leur jardin. Moi je leurs propose de venir cultiver. Elles n'ont pas besoin de payer l'entretien " nous confie Pierre-Louis. Tout petit déjà, Pierre-Louis aidait son papa dans son potager. Et dès qu'il a eut l'occasion de faire le sien et son activité actuelle, il l'a lancée il y a un mois. "C'est un projet que j'ai en tête depuis quatre ans, c'est un projet qu'on avait réalisé avec l'école lorsque je faisais mon graduat et je me suis dit 'j'ai un beau projet, pourquoi ne pas le lancer ?' A ce jour le jeune homme cultive un potager chez une personne d'une soixantaine d'année. Légumes de saison, légumes régionaux mais aussi d'anciennes variétés. En échange des parcelles qui lui seront confiées, Pierre-Louis offre donc le produit de son travail. Il commercialise aussi bien entendu ses propres productions que l'on peut retrouver notamment sur la page facebook POTAGER HENRYgolant ecoutez Pierre Louis !