Le Nature Tour de Tom White Shoes - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 04/09/2020 Souvenez-vous : il y a un peu plus d'un mois, l'artiste Tom White Shoes s'embarquait dans un "Tour d'un nouveau monde en 80 jours", baptisé le "Nature Tour". Après la sortie de son 1er album, " L’instant Tom ", et la réalisation de " HOME, chanson citoyenne pour le climat " , l’artiste belge est parti à la rencontre du public et s’affiche en outsider dans un style résolument acoustique. À un peu plus de la moitié de cette tournée estivale entre la France et la Belgique, le voici à quai… "80 jours de tournée dans des endroits insolites, en plein air, dans la nature avec des publics de régions variées" précise Thomas Juquelier, alias Tom White shoes, invité de Vivre Ici ce vendredi en compagnie de Olivier Hernandez. "Le concept a dû être créé en fonction du contexte (Coron..) et cette tournée est vraiment particulière, parce qu'elle s'appuie sur des réseaux de contacts tissés au fil des années et les concerts se programment sur invitation du public lui même. Je me suis mis à disposition du public et avec ma guitare, mon petit ampli, mon micro, je réponds aux invitations et j'ai eu l'occasion de pas mal voyager cet été avec grand plaisir" Tom s'est ainsi retrouvé en concert sur demande, et en Belgique, mais aussi dans le Sud de la France. Il sera prochainement dans la région de Wavre. La programmation se fait via la page facebook . Profitez en .. avant le 18 septembre Ecoutez l'interview de Tom ! Plus d'info via le site http://tomwhiteshoes.be/