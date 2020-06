Le Namurois Lucas Belvaux entre au Petit Larousse 2021

Le Petit Larousse 2021 est dispo ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 08/06/2020 Le Petit Larousse illustré 2021 est en librairie depuis quelques jours ... Fidèle à l'exigence de son créateur qui voulait en faire le plus complet, le mieux informé et le plus attrayant des dictionnaires manuels, le Petit Larousse Illustré , depuis 115 ans, est tout à la fois un dictionnaire de langue et un dictionnaire encyclopédique à l'illustration abondante et variée. Et tradition oblige, chaque année à pareille époque, la nouvelle édition du Petit Larousse dévoile de nouveaux mots dont l'usage s'est révélé intensif ces derniers mois, 150 pour l'édition 2021. Et plus de 40 personnalités font leur apparition : écrivains, philospophe, historiens, sportif.. et réalisateur tel le Namurois Lucas Belvaux, seul Belge à faire son entrée dans le Larousse cette année ! Carine Girac-Marinier est la Directrice du Département Langue française et Encyclopédies des éditions "On a des mots qui montrent nos préoccupations environnementales comme antigaspi ou déconsommation. On a auss ides mots qui évoquent le fait que l'on est un peu tous à la recherche d'équilibre, on a des mots suédois et danois qui rentrent au Petit Larousse comme "Lagom" ou encore "Hygge" qui sont en fait des arts de vivre proche de la nature." Lucas Belvaux entre donc dans le Petit Larousse 2021 aux côtés d'autres personnalités, notamment Greta Thunberg. Et le réalisateur comédien namurois n'a pas été .... prévenu. "Il n'a pas été prévenu, c'était lié au fait qu'il y a eut le confinement. D'habitude on prend toujours le temps de faire un courrier aux personnalités qui entrent dans le Petit Larousse mais cette année nous n'avons pas eu le temps de le faire et pas la possibilité puisque en fait nous étions tous en télétravail. Ca a été plus compliqué cette année". Pourquoi Lucas Belvaux ? "Pour les personnalités ce qui compte c'est l'importance de leur carrière et le fait qu'ils soient reconnus par leurs pairs, qu'ils aient un côté international et aussi le fait qu'ils aient une grande popularité".