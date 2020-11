Le froid arrive. Comment protéger son jardin ?

Protégez votre potager face au froid - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 20/11/2020 Vous l'aurez remarqué, les températures ont bien chuté cette nuit et cela risque de se prolonger ! L'hiver s'installera d'ici un bon mois et il est grand temps de songer à protéger les plantes au jardin. Si vos plantes toujours en extérieur ne sont pas rustiques ou de "chez nous", il est bien entendu conseiller de les rentrer. Concernant les vivaces, ne croyez pas qu'elles soient toutes insensibles au froid. "Ce n'est pas toujours le cas. Une plante peut être vivace en Afrique mais pas du tout rustique chez nous" nous précise Marc. "Il y a des zones de rusticité qui sont mises en place et en fonction de cela il faut protéger ou pas". Vent et humidité, deux ennemis des végétaux ! "Si en plus du froid on a installé des plantes dans un endroit où il y a un courant d'air, et en plus si ce sont des plantes au feuillage persistant, le risque de griller en plein hiver est important . Attention aussi au soleil matinal parceque si certaines plantes résistent bien au gel , quand le soleil matinal arrive trop tôt sur elle, le dégel se fait trop vite et les cellules des plantes éclatent". Songez aussi à protéger vos plantes aromatiques au niveau du sol qui souvent reste humide durant l'hiver. Ecoutez Marc Knaepen