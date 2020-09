Le Forem propose une formation de grumier

Une formation de grumier - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 28/09/2020 "Il s'agit d’une formation assez rare qui est une formation de chauffeur grumier. Et pourquoi est-elle rare ? Et bien parce qu’elle n’existe pas en Belgique en tant que tel." nous précise Ismérie Lepère, assistante en Communication au Forem Pour devenir chauffeur grumier en Belgique, il faut cumuler différentes formations "C’est pourquoi le centre de compétence Forem Wallonie Bois s’est associé depuis 2016 avec une école, le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole et Forestière situé à Mirecourt (F). Les candidats à la formation peuvent bien sûr obtenir un logement sur place" Le chauffeur grumier transporte les bois d'un site d'exploitation à un site de transformation, les scieries, papeteries, etc. Une formation théorique et pratique ! "Dans la partie théorique, le stagiaire apprendra à identifier les différentes essences de bois, la dendrométrie ainsi que la connaissance des différents produits de l'exploitation forestière". Au niveau pratique, c'est aux commandes d'un camion grumier et de sa grue que le stagiaire evoluera. Une formation qui s'organise par groupe de 4 avec des cours collectifs, des travaux pratiques et des visites d'entreprises. Une formation qui débutera courant octobre pour se terminer en janvier, hors stages. Les demandeurs d'emploi peuvent assister à séance d'information qui aura lieu ce vendredi 2 octobre à 10 H au Centre de Compétences Forem Wallonie Bois à Libramont. Infos au 061 28 02 60