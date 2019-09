Le Forem propose une formation d'employé administratif ! - Vivre Ici Namur, Luxembourg et Brabant... La formation est proposée gratuitement aux demandeurs d'emploi inscrits au Forem Elle se déroule en province de Luxembourg ( Libramont, Arlon et Marloie) ainsi qu'à Nivelles en province de Brabant wallon. Elle a durée de 7 à 10 mois en fonction du niveau de l'orthographe et à cela il faut ajouter 4 semaines de stage en entreprise. Infos et inscriptions via le site www.leforem.be Détails en compagnie d'Ismérie Lepère