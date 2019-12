Le Forem propose une formation d'électromécanicien de maintenance.

Formation d'électromécanicien de maintenance - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... un métier qui semble très attractif sur le marché de l'emploi wallon. Les travailleurs de la maintenance industrielle, selon leur niveau d’expertise et de spécialisation, interviennent de manière préventive et corrective pour assurer le bon fonctionnement des équipements de production. Effectue l’entretien, le dépannage, la surveillance et l’installation d’équipements. Le Forem propose des formations un peu partout en Wallonie et plus spécifiquement à Nivelles, Dinant et Libramont. La formation dure entre +/- 13 mois avec un stage en entreprise compris (13 mois pour Dinant et Nivelles – 11 mois 1/2 pour Libramont). Une prime de 350€ est octroyée sous certaines conditions. Pour s’inscrire, il suffit de contacter les Services clientèles de votre région : Nivelles, Namur, Libramont, Marche-en-Famenne, Arlon. https://www.leforem.be/contact/services-clientele.html Et vous pouvez prendre contact avec le service clientèle du Forem : Service clientèle de Nivelles >Tél. : 067/28 08 11 Service clientèle de Libramont > Tél. : 061/28 02 60 Service Clientèle de Marche-en-Famenne > Tél. : 084/24 68 50 Service Clientèle de Namur > 081/23 45 45 Et pour les personnes attirées par les métiers techniques, une action est proposée à Andenne ces jeudi 5 et vendredi 6 décembre de 9 h à 17H30, au Centre Culturel. infos via le site www.promandenne.be/festival Ecoutez Isabelle Hubert, chargée de Communication au Forem