Le Forem propose une formation auxiliaire de ménage ....

Formation d'auxiliaire de ménage... détails en compagnie d'Isabelle Hubert - Vivre ICi Namur,... Le Forem vous permet de vous former très rapidement au métier d’Auxiliaire de ménage/aide-ménager, reconnu en pénurie depuis juillet. Comme son nom l’indique très clairement, ce métier vise à effectuer au domicile de Monsieur et Madame Tout le monde l’ensemble des tâches ménagères (sols, vitres, chassis, salle de bain, four, lessive, …). Plus occasionnellement, des travaux de couture, de nettoyage de tapis et du repassage semi-professionnels. La formation proposée dans les centres du Forem comprend également des modules sur les aptitudes au travail, la sécurité, l’hygiène, la technologie des produits et l’ergonomie car c’est malgré tout un travail physique. Une bonne posture à toute son importance. Détails en compagnie d'Isabelle Hubert, chargée de Communication au Forem...