Le Forem propose son propre "Job Day" pour recruter de nouveaux collaborateurs ! - Vivre ici Namur,... Le rendez-vous est fixé ce samedi 23 novembre au Cap Nord à Namur. Les collaborateurs des Ressources Humaines du Forem sont à l’affût de formateurs qui ont des profils techniques et une expérience professionnel probante pour répondre notamment à l’évolution et aux besoins du marché pour des métier dans divers secteurs d’activités. Par exemple dans la construction, secteur en évolution vu les nouvelles normes au niveau de l’énergie, de la ventilation, etc… formateurs en construction durable, des techniciens chauffagiste, des électriciens installateurs (domotique) Cap Nord Namur (près de la Gare) ce samedi 23 novembre dès 10 H. Notez qu'il est important pour les candidats de se présenter avec son diplôme sur clé USB ! Toutes les infos via le site leforem.be/jobday ou au 0800 93947 Détails en compagnie d'Isabelle Hubert, chargée de Communication au Forem.