Le Festival "Maintenant" à Ottignies/Louvain-la-Neuve jusqu'au 29 septembre - Vivre ici Namur,... Jusqu'au 29 septembre, le Festival Maintenant vous fixe rendez-vous à Louvain-la-Neuve ! Spectacles, films, concerts; ateliers, débats.. ce sont près de 200 activités qui offrent des solutions concrètes à une frange grandissante de la population en quête de sens. Le Festival " Maintenant "a la vocation d’éclairer et d’offrir des réponses concrètes aux citoyens qui cherchent des solutions pour réussir leur transition écologique. L’objectif est de rencontrer les attentes de 30% de la population qui ne veulent plus de la société de consommation et aspirent à un autre mode de vie, Maintenant ! En Belgique francophone, Maintenant ! est un territoire d’expression pour des milliers d’innovateurs et de jeunes qui apportent une réponse positive au défi climatique Détails en compagnie de Virginie Hess