La nature est un spectacle. Et le Festival International Nature Namur (FINN) a décidé de la mettre en scène en lui consacrant chaque année une semaine intense. Si le FINN s’est donné une mission, c’est celle d’émerveiller. En partageant avec le public des images exceptionnelles, il le sensibilise à la richesse du monde naturel qui l'entoure et l'encourage à adopter une attitude responsable vis-à-vis de son environnement.

Le programme de cette 26eme édition vous propose différentes activités durant les 10 jours dédiés à l'image et à la nature et ce à la Citadelle de Namur et au Delta.

Village Nature - © Tous droits réservés

Le mardi 13 octobre, une demi journée de la programmation sera dédiée aux problèmatiques environnementales . Trois séances aborderont chacune une thématique où l'homme est au coeur de l'actualité. Six films et des débats permettront de présenter et d'échanger sur ces trois sujets en présence d'intervenant.

C'est aussi un "Village nature"

Le Village Nature sera installé dans une partie des bâtiments de Terra Nova, au cœur du site historique de la Citadelle de Namur, et vous proposera un parcours de visite des plus accueillants. Plusieurs centaines de graminées du Département de la Nature et des Forêts (DNF) composent une décoration végétale étonnante, installée par Philippe Nivelle, son équipe et celle des Espaces Verts. Écrin de verdure accueillant et apaisant, le Village Nature réunit de nombreux stands où acteurs de la nature et du monde associatif présentent leurs actions sur le terrain.

​Le Village Nature est ouvert de 10h à 20h les week-ends et de 13h à 20h du lundi au vendredi.