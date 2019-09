Le Festival du Film Francophone de Namur dès ce vendredi 27 septembre - Vivre ici Namur,... Le Festival du Film Francophone propose chaque année plus d'une centaine de films - longs et courts métrages, de fiction, d'animation, de documentaires et clips - et décerne les "Bayard" . Le Festival s'est toujours voulu convivial, créatif, rassembleur et professionnel. C'est un lieu d'apprentissage, de partage, de réflexion, de compréhension : un campus à l'écoute des vibrations du monde. Le FIFF c'est aussi un festival de passion et de travail, une direction et une équipe enthousiaste ! La programmation 2019 se veut en effet très féminine. Sur les 12 films en lice pour le Bayard d'Or, 6 ont été réalisés par des femmes ! Parmi les 139 films sélectionnés 57 ont été réalisés par des femmes ! Coup de coeur 2019 : Laetitia Casta. Ouverture ce 27 septembre avec la projection de "Chambre 2121" de Christophe Honoré ! Un chouette événement sur lequel nous reviendrons dans les prochains jours ! Tous les détails via le SITE Hervé le Phuez, directeur de la programmation était l'invité de Terry Lemmens dans Vivre Ici..