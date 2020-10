Le Festival du Film Francophone de Namur dès ce vendredi 2 octobre

Le FIFF est heureux de participer à la relance du cinéma. Avec les mesures sanitaires, essentielles mais restrictives, le festival doit se réinventer afin d’offrir à nouveau aux spectateurs des films sur grand écran, mais aussi en toute sécurité. Une sélection de films qui doit aussi s’adapter, avec moins de salles (par solidarité avec les cinémas qui ont terriblement besoin de garder leur programmation continue), moins de sièges (afin de respecter la distanciation sanitaire), et donc moins de films. Mais une sélection rigoureuse que le FIFF est fier de partager afin d’offrir le meilleur du cinéma de l’espace francophone durant une semaine. Même si cette édition se veut adaptée et inédite, le Festival de Namur est conscient de la chance qu’il a d’avoir lieu et se veut solidaire des festivals annulés, reportés ou réduits à une version en ligne. C’est d’ailleurs dans cette optique que le FIFF donne une carte blanche au BIFFF, le célèbre Festival International du Film Fantastique de Bruxelles, qui viendra présenter un film de sa sélection, un vrai film de zombies, à Namur !

Au programme : des courts et longs métrages venus tout droit de la Francophonie et des rencontres avec de prestigieux invités ! Mais en plus, le Festival invitera son public à vivre le cinéma autrement à travers du FIFF’OFF : des projections et animations alternatives organisées avec ses partenaires culturels namurois.

Pas de chapiteau sur la PLace d'Armes cette année mais un grand écran. Hervé Le Phuez directeur de la programmation "On avait le désir d'être présent et d'investir la place. Donc on a un grand écran qui sera là toute la semaine sur lequel en journée on va voir les bandes annonces et on a prévu plusieurs projections, plusieurs animations chaque jour en fin d'après midi (...) montrer que le Festival est là malgré tout".

"Il y a une envie, on sent de la part des réalisateurs, des talents, des artistes de venir montrer leur film, de venir rencontrer le public, de recréer du lien et ça ça fait vraiment plaisir" précise Hervé.

Film d'ouverture ce soir, un long métrage belge. Toutes les infos via le site https://www.fiff.be/