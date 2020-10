Le festival de cinéma "A travers Champs" aura finalement lieu en novembre!

La ruralité est une thématique qui doit évoluer avec le concours de tous : les agriculteurs, les producteurs ou autres travailleurs de la terre ne sont pas les seuls à devoir réfléchir et agir, même s’ils sont évidemment des moteurs centraux du festival.

Initialement prévu en mars, le festival du film sur la ruralité "A travers Champs" aura finalement lieu en novembre. Une trentaine de films seront projetés, du 05 au 28 novembre , dans les provinces de Namur et du Luxembourg.

La programmation du festival ne se limite pas au cinéma. En effet, pendant toute la durée du festival se tiendront des débats, des expositions, des conférences ou encore des visites éducatives avec des producteurs locaux notamment. La ruralité est un ensemble complexe et c'est en l'abordant avec le plus d'outils et de facettes possibles que les visiteurs pourront découvrir ses réalités.

Les grandes thématiques de ce festival se veulent actuelles et en écho avec le reste de la société : la place de la femme, la question de la transmission entre les générations, les alternatives au modèle agricole traditionnel... C'est aussi la question de la place de la jeunesse qui sera centrale durant la programmation, loin des clichés d'une ruralité vieillissante.

Informations pratiques

Tarifs et programmations disponibles sur le site du festival

Du 05 au 28 novembre 2020

Réservations obligatoires

Lieux concernés : Bièvre, Grandhan (Durbuy), Ciney, La Roche, Tenneville, Bioul (Anhée), Hastière-Lavaux, Vesqueville (St-Hubert), Erezée, Marche-en-Famenne, Hotton, Havelange, Houffalize, Houyet, Tellin, Rendeux, Beauraing, Grandmenil (Manhay), Libramont, Forzée, Nassogne, Dinant et Rochefort