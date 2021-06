Le coquelicot, une plante symbolique et très utile - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Direction le jardin en compagnie de Marc Knaepen qui nous présente une bien jolie et délicate plante, le coquelicot ! "Coquelicot ce serait une déformation de ... coquericot parce que le rouge du coquelicot rappellerait un peu la crête du coq" nous précise Marc Knaepen . Le coquelicot a failli disparaitre des zones cultivées, le bleuet on en voit très peu, "or ce sont vraiment des plantes, avec le chrysanthème des moissons que l'on appelle des plantes messicoles c'est à dire des plantes que l'on retrouve dans les champs de céréales, mais évidemment avec l'utilisation des pesticides et des herbicides, ces plantes-là ont eut tendance à disparaitre. Mais notre coquelicot, il est toujours là et il est en fleurs pour l'instant. Il va fleurir quasiment jusqu'au mois de juillet " Le coquelicot est très utile au niveau de la biodiversité. " C'est une plante qui attire pas mal d'insectes. Il faut savoir que c'est une plante qui ne peut se multiplier que par semis et un seul pied. Quand on voit les graines qui sortent d'un capsule de coquelicot quand la floraison est terminée, elles sont toutes petites et un seul pied peut produire 30 000 graines ! " Les graines de coquelicot germent à partir du moment où le sol est travaillé. Les graines ont besoin de lumière pour germer. Les plantules vont apparaitre juste après le travail du sol.