Le congélateur, un allié contre le gaspillage alimentaire

Ne gaspillez plus la nourriture - © Peter Dazeley - Getty Images

Cessez de gaspiller la nourriture - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 27/02/2020 Savez-vous que ce 27 février est la "Journée mondiale des Ours polaires" ? Et oui, les ours ont, eux aussi, leur journée. Et pour cause : avec le réchauffement climatique, leur habitat fond comme neige au soleil ! Le WWF a créé une sorte de " rapport Ours polaire ". Ce rapport n’est pas très bon. Si nous ne diminuons pas urgemment nos émissions de gaz à effet de serre, un tiers des ours polaires disparaîtront d’ici 2050 ! Alarmant ! Et dans le cadre de notre séquence Zéro Déchet en collaboration avec les intercommunales de nos provinces (INBW; IDELUX Environnement et BEP) on profite de cette journée mondiale des Ours polaires pour vous parler d'un allié précieux pour lutter contre le gaspillage alimentaire... le congélateur. Savez-vous quels sont les aliments que l'on jette le plus souvent ? "Sur le haut du podium on retrouve les restes des repas, 45 % des Wallons en jette chaque semaine, ainsi que le pain et la pâtisserie" nous précise Marie-Noëlle Minet d'Idelux. Pour être certain d'avoir toujours du pain frais pour les tartines, en évitant le gaspillage de pain sec, il vous suffit de placer le pain au congélateur directement de retour de chez le boulanger. Dégelez le une à deux heures avant l'utilisation. . Ca marche aussi avec les baguettes : vous pouvez les découper en tranchettes pour faire des bruschettas ou petits morceau pour une prochaine fondue. Le pain se conserve au moins 6 mois au congélateur. . Et pour le reste des repas, n'hésitez pas à les congeler, dans des bocaux en verre par exemple. Soupe, sauce, ratatouille, viande en sauce, fromage rappé.. Vous souhaitez ne savoir plus ? Jetez un œil sur le site https://magde.be/ le magazine antigaspi et antidéchets !