Le compost : ses avantages au jardin et comment l'utiliser ?

Le compost .. - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 04/09/2020 Le compost : très intéressant pour le jardin ! "Je crois que de plus en plus de jardiniers sont bien conscients qu'il faut recycler un peu toutes les matières qu'on peut trouver au jardin, que ce soit des indésirables, des tailles de haies , des déchets de cuisine.. donc le compost est vraiment un élément important dans le recyclage et dans l'aspect jardin éco-responsable" précise Marc. Si l'on fait des plantations, il faut que le compost soit extrêmement bien décomposé. "Il ne faut pas mettre du compost qui est encore fibreux parcequ'il va continuer à pourir dans le sol et là c'es très mauvais pour la reprise parce que cette pourriture peut s'attaquer aux racines et faire mourir les arbres". "Il faut toujours un maximum d'éléments différents, des éléments humides et des éléments secs. On peut mettre de la paille, on peut mettre du foin, mais il faut divers éléments afin que cela soit équilibré. Alors ce compost il va mettre du temps à se décomposer. Il faut compter un an et demi, deux ans pour avoir un compost bien décomposer et à ce moment là on peut l'utiliser pour les plantations de vivaces, les plantations d'arbres, de haies... " Et comment faire son compost ? Ecoutez les détails en compagnie de Marc Knaepen