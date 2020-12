"Le Chat parmi nous" un album inattendu ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Philippe Geluck n'a pas chômé durant le confinement ! Non ! Non seulement, il a produit un nouvel album, mais il a aussi multiplié les remerciements aux soignants via des dizaines de dessins offerts aux membres de services hospitaliers ou à certains malades, encouragé le port du masque et alerté l’opinion, aux côtés de l’artiste Khadja Nin, sur le drame des femmes et des enfants victimes de violences intrafamiliales.. et il nous propose aujourd'hui "Le Chat parmi nous", 23 album ! Sans pandémie, il n’y aurait pas eu de confinement, et sans confinement, il n’y aurait pas eu cet album qui arrive comme l’enfant qu’on n’attendait pas, comme la surprise joyeuse de cette fin d’année calamiteuse! L'artiste a mis à profit son enfermement pour concocter un nouveau Chat qui regorge de gags hilarants, de gravures détournées et de dessins politiquement très incorrects. "On devait sortir un catalogue qui s'appelle 'Le Chat déambule' qui était prêt, qui est imprimé, qui est confiné lui aussi mais qu'on ne pouvait pas sortir en 2020, tandis que l'exposition n'existait pas. On n'a jamais vu ça, un catalogue sur une exposition qui n'a pas eu. Ca marche pas. Donc lui aussi sortir l'année prochaine. (...) donc il n'y avait rien du Chat de prévu cette année chez l'éditeur, donc je les ai appelé pendant le premier confinement, je leur ai dit 'hé les gars, et si je vous faisais un album inattendu, un 23eme', qui normalement était prévu pour l'année prochaine. Et là ils sont tombés de leur chaise en disant 'quoi, tu ferais ça"? Ecoutez Philippe Geluck, invité de Vivre Ici ce mercredi