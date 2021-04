Le Chat de Geluck déambule sur les Champs - Elysées ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant... Vingt sculptures monumentales du Chat sont actuellement et jusqu'au 9 juin prochain exposées sur les Champs-Élysées à Paris. Elles voyageront ensuite dans une dizaine de villes avant de se poser à Bruxelles à l’occasion de l’inauguration du Musée du Chat et du dessin d’humour. Chaque pièce met en scène le célèbre félin dans différentes scènes humoristico-poético-surréalistes. L’idée de cette exposition a germé dans l’esprit de Philippe Geluck alors qu’il travaillait sur le projet du Musée : Si Botero l’a fait, pourquoi pas moi ? Ses personnages sont gros, Le Chat l’est aussi ! Un catalogue raconte l’aventure de la création de cet événement ambitieux et hors du commun, il revient sur la genèse du travail en volume de l’artiste, depuis 1972, et propose évidemment de nombreux dessins en lien avec l’art et la sculpture en particulier. Terry Lemmens l'a parcouru avec délectation et il a pris contact avec Philippe Geluck ce jeudi dans Vivre Ici