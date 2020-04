Le "Cabinet des Miettes et Curiosités"... - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Une initiative du Festival "Découvrez-vous" , festival qui se propose de donner le goût des Arts aux citoyens et qui devrait se tenir du 9 au 11 octobre prochain. Les organisateurs souhaitent impliquer encore davantage le spectateur pour qu’il devienne acteur d’une exposition de curiosités. Comédien namurois et co-directeur du festival, René George vous invite à chasser l’ennui en privilégiant la qualité, à vous autoriser un moment unique, celui de vous lancer dans la création tout en participant à une exposition collective. Le festival Découvrez-vous est événement qui se déroule durant trois jours, en zone rurale à Bois-de-Villers. L’idée est d’amener culture là où elle ne va plus. On y trouve des spectacles de théâtre pour enfants, adultes, des expositions, des concerts…. Pour chasser l’ennui en cette période de confinement, cette année René Georges et son équipe vous lancent un défi artistique. Chacun est invité à faire travailler son imagination, à laisser libre cours à son imagination en fabriquant une œuvre, en détournant ou transformant un objet, en amenant une photo, un texte illustré… Tout cela sera mis en scène dans une exposition poétique et décalée : " le cabinet des miettes et curiosités " intégrée dans le festival 2020 qui se tiendra les 9, 10 et 11 octobre. Tout un chacun a un potentiel créatif mais peu se lance. Il n’y a aucune restriction, aucun jugement de valeur de ce que l’équipe recevra. www.decouvrezvous.be et www.xktheatergroup.be Si vous souhaitez participer, il vous suffit d’envoyer un mail à curiosite@decouvrez-vous.be et vous allez en retour recevoir le règlement et un formulaire d’inscription. Vous l’avez compris, il suffit aussi de laisser libre cours à votre imagination.