Le bonheur est dans le thé en compagnie de Nathalie Masset - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Des plus beaux jardins de thé aux plats les plus raffinés, Nathalie Masset vous emmène en voyage et vous invite à découvrir ses recettes gourmandes. Cocktails, potages, entrées, plats et desserts, vous trouverez toutes les étapes nécessaires pour dévoiler les saveurs du thé dans des mets originaux qui raviront vos invités. Les Madeleines au thé Matcha, le Maigret de canard à l’Assam, ou encore le Velouté de pleurotes au Pu’er, … Préparer son thé dans les règles de l’art prônées par les grands maîtres de thé, célébrer le mariage du chocolat belge avec le fameux " Earl Grey " ou encore accorder son mets avec la " liqueur " la plus appropriée, l’auteure ne rêve que d’une chose : vous communiquer sa passion pour la mythique petite feuille verte. Nathalie Masset était l'invitée de Vivre Ici ce mardi .