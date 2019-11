Le Beau Vallon met en vente des cougnous au profit de Viva For Life. - Vivre ici Namur, Luxembourg... Le Beau Vallon à Namur est une institution qui propose des services hospitaliers, résidentiels et ambulatoire spécialisés en santé mentale, pour tous les âges et tous les troubles psychiques. Du 29 novembre au 20 décembre, le Beau Vallon se mobilise pour Viva For Life. Les vendredis 29 décembre, 6, 13 et 20 décembre, vous pourrez acheter des cougnous au prix de 1,50 euros dont 1 euro sera reversé au bénéfice de l'opération Viva For Life. Pour plus de facilité, n'hésitez pas à commander en une fois pour chaque vendredi. Vous recevrez des tickets vous permettant de récupérer votre commande le (les) vendredi (s) de votre choix. Commande, du lundi au vendredi de 11h30 à 16H30, les week-end, de 14 h à 17 h. Pauline Dehavay, attachée de presse du Beau Vallon était dans Vivre Ici.. Ecoutez la