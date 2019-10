Le Badminton va vous surprendre ce week-end à Gembloux…

Gembloux accueille les Championnats Elites Francophones de Badminton - Vivre Ici Namur - Luxembourg... Ce Week-end des 2 & 3 novembre au Centre Sportif de l'Orneau à Gembloux, la Ligue Francophone Belge de Badminton en partenariat avec l’Orneau Bad Club de Gembloux accueillera pour la 3ème année consécutive les Championnats de Ligue Elites de Badminton et proposera une logistique complète assurant un confort de jeu (6 tapis de badminton) dans un cadre prestigieux avec le soutien de Gembloux Omnisports et de la Commune de Gembloux. 200 sportifs sont attendus pour s'affronter dans l'objectif de remporter le titre de Champion Francophone !! C'est l'événement qui rassemble les meilleurs spécialistes dans les cinq disciplines: Simple Messieurs, Simple Dames, Double Messieurs, Double Dames et Double Mixte. C'est une occasion unique de venir admirer gratuitement tous les meilleurs pratiquants du badminton francophone belge ! Benoit FOUQUET-LAPAR, le Président de l’Orneau Bad Club, était notre invité ce mercredi après-midi dans Vivre Ici...