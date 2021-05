Lancez-vous dans un potager en carré - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 07/05/2021 Réaliser son potager en carrés ! Les conseils de Monsieur Jardin, alias Marc Knaepen La méthode du " potager en carrés " connaît un succès qui ne se dément pas. "C'est un potager qui est relativement facile à gérer. " précise Marc. Ce sont des carrés qui font plus ou moins 1m20 sur 1m20 et la hauteur entre 30 et 40 cm. Il y a de nombreux avantages "Le premier on peut cultiver un maximum de légumes sur une surface qui n'est pas très grande. Mais il faut garder en tête qu'il faut que le substrat soit suffisamment riche puisque l'espace et le volume sont restreints. Le désherbage, c'est très facile, on a accès de chaque côté (...) Il n'y a pas de bêchage non plus. Le bêchage est déconseillé dans les jardins. On ne marche pas dans les potagers donc le sol n'est jamais tassé, il se travaille très facilement" Sachez aussi que l'on peut planter plus vite qu'en pleine terre puisque dans un potager en carré, le sol se réchauffe plus vite. Et de plus avec un potager en carré, jamais de substrat détrempé. Mais quelques inconvénients néanmoins " Plusieurs sortes de légumes, mais rendement plus faibles. Il va donc falloir travailler d'une autre manière. Il faut minimiser le temps de culture, donc on ne va pas faire de semis, on va planter, soit en godet, soit des légumes achetés (...) on va réduire aussi les distances de plantations par exemple pour les laitues, on va les mettre à 20 cm. Et puis on va choisir des variétés de légumes à croissance rapide, comme les radis, la mache ou quelques pieds de tomate". Pensez à arroser durant l'été, la terre risque de s'assècher plus vite.