Lait de vache ? Lait végétal ?

Tout savoir sur le lait végétal ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 12/01/2021 Le lait végétal est-il plus écologique que le lait de vache ? Lait de riz, lait de soja, lait d’amande, lait de coco... Le lait végétal est à la mode. Mais est-il plus écologique que le lait de vache ? Et lequel choisir ? On trouve toutes sortes de " laits " végétaux en magasin. Sont-ils une alternative écologique au lait de vache ? Oui… et non. L’impact sur l’environnement dépend fort du type de lait végétal et de la façon de produire le lait animal. "La boisson végétale a moins d’impact sur l’environnement. C’est vrai pour les protéines, c’est vrai aussi pour le lait. En gros, le lait animal produit plus de gaz à effet de serre, nécessite plus de terres agricoles et plus d’eau." nous précise Ann Wulf de l'asbl ECOCONSO. Certaines études spécifiques ont bien du mal à trancher entre un lait de vache et un lait de soja par exemple, et surtout entre un bon lait de vache et un mauvais lait de soja. En fait, tout dépend de la façon dont les végétaux sont cultivés et de comment les vaches sont élevées. Et c’est logique : une vache laitière élevée en prairie a moins d’impact carbone qu’une vache nourrie au maïs. "Il y a plein de raisons pour préférer le lait végétal. Parce qu’on est intolérant au lactose ou allergique aux protéines du lait, parce qu’on est vegan ou tout simplement par goût… " Lequel choisir ? "Il y a au moins une vingtaine de boissons végétales différents. Et c’est difficile de les comparer car leurs impacts sont différents : certains nécessitent énormément d’eau, là où d’autres émettent plus de gaz à effet de serre. Mais il y en a quand même 2 qui ont un meilleur bilan environnement : le lait de soja et le lait d’avoine" Le lait d’amande est souvent fait à partir d’amandes californiennes. 80% des amandes utilisées dans le monde viennent de Californie. Ce sont en général des monocultures qui utilisent beaucoup de pesticides et d’eau. Le lait de riz est celui dont la production émet le plus de gaz à effet de serre. Elle est aussi gourmande en eau. Quant au lait de coco, par définition, il n’existe pas en version locale. "les boissons de soja qu’on trouve en Belgique ne proviennent pas de soja OGM. En Europe, on utilise surtout le soja OGM pour l’alimentation des animaux. Et il y a une obligation d’étiquetage pour les produits OGM ou dérivés d’OGM (comme une boisson de soja). Donc, dans le doute, on peut toujours vérifier puisque la présence d’un ingrédient OGM doit être précisé sur l’emballage" précise encore Ann Wulf.