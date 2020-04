Laissez fleurir votre pelouse ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 24/04/2020 Vous en avez assez de tondre ? La solution : une pelouse fleurie et sauvage ! Laissez place à la biodiversité ! "On est nombreux à ressortir la tondeuse ! Ce que je vous propose c'est d'envisager la tonte différemment pour accueillir la biodiversité au jardin. Plusieurs choses pour essayer d'avoir une tonte douce. D'une part ne tondez pas le gazon trop à ras ! Dans le gazon il y a toute une vie qui grouille et qui participe à l'enrichissement du sol et toutes sortes d'insectes importants pour l'équilibre du jardin . La taille idéale 7 cm !" nous précise Virginie Hess de Natagora Il faut laisser à la nature se régénérer et éviter de tondre trop souvent. "Quand vous tondez, laissez quelques petits îlots où la nature sauvage pourra s'exprimer librement. Important pour les insectes pollinisateurs , super important pour nos cultures, nos potagers, nos fruitiers. On observe la transformation du jardin quand on pratique la tonte douce. Vous allez voir toutes ces petites zones que vous aurez laissé en paix vont être colonisée par toute une série de fleurs sauvages très jolies qui vont accueillir abeilles , bourdons .. qui ont besoin de nourriture au printemps". Ecoutez les bons conseils de Virginie