#laBoite, salon littéraire 2.0 - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 11/03/2021 #LaBoîte est un lieu gratuit créé par le romancier Frédéric Ernotte Ce salon virtuel dédié à la littérature ouvre son couvercle régulièrement pour des interviews et des débats inédits. Des auteurs et d’autres acteurs qui gravitent dans le monde des livres rejoignent le discord de #LaBoîte et participent à des conférences vocales dans un magnifique salon digne d’une petite salle de concerts pour vous faire découvrir leur univers. Ils répondent à toutes vos questions… Ce groupe vous permettra de ne rater aucun événement et de revivre les meilleurs moments des discussions ! Vous êtes auteur, éditeur, libraire, traducteur, bibliothécaire, blogueur, ou vous avez une autre casquette en lien avec la littérature et vous souhaitez intervenir dans le salon virtuel La Boîte ? Contactez Frédéric Ernotte. Le bougeois était l'invité de Vivre Ici ce jeudi Et plus d'infos https://www.facebook.com/groups/LaBoitedeFredericErnotte