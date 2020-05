La situation aux Grottes de Hotton

Qu'en est il aux Grottes de Hotton ? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 28/05/2020 Comme beaucoup de lieux touristiques en Wallonie, les prestigieuses Grottes de Hotton ont du fermer leurs portes durant ce confinement. Et c'est toujours le cas actuellement "Les aménagements étaient prêts pour la ... fermeture . La nouvelle plaine de jeux était prête juste avant le Corona; Malheureusement elle n'est toujours pas accessible, le site étant toujous fermé. On s'est concerté avec toutes les grottes de Wallonie pour essayer de faire pression sur le gouvernement pour avoir le feu vert de réouverture. Il n'y a pas plus de risques de faire le tour d'une grotte que faire le tour d'un musée" nous a confié Maryève Quinet, contactée par Jean-Marc Decerf. "On espère une réouverture pour le 8 juin comme annoncé, même si c'est difficile pour nous parcequ'en juin on fonctionne principalement avec les écoles et celles-ci ne vont pas en excursion cette année , au moins les week-end de juin on espère" "Le circuit restera le meme, mais on ne visitera pas en groupe . Ce sera des visites libres. Les familles pourront entrer toutes ls 3 minutes, une famille vivant sous le même toit. Et les guides ne seront pas avec les groupes, mais ils seront dans la grotte". Le port du masque ne sera pas obligatoire, mais conseillé. "Il faut savoir dans une grotte, l'air est quasiment saturé en humidité, donc le virus ne se propage pas parcequ'il tombe directement au sol" ! Bon à savoir !