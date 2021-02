La sève de bouleau en boisson - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 25/02/2021 ctu Vivacité. Saviez-vous que la sève de bouleau pouvait se consommer ? En boisson ou en cure, elle offre de nombreuses vertus pour le bien-être et la santé. La récolte va bientôt démarrer, c’est pourquoi l’association environnementale Nature & Progrès vous donne quelques astuces : où l’acheter ? Comment la récolter ? Quand la boire ? Les atouts de la sève de bouleau Le bouleau est un arbre qui pousse naturellement en Belgique. Il s’agit même d’une espèce pionnière. Dès lors, pourquoi ne pas profiter de ses ressources ? La sève de bouleau va drainer les organes vitaux tels que le foie et les reins. Et de manière générale, elle revitalise, dynamise et fortifie le corps. A chaque changement de saison, il est d’ailleurs conseillé de faire une cure dans le but d’éliminer les toxines accumulées. Où s'en procurer ? Vous pouvez commander votre sève de bouleau chez Sosève, une entreprise belge spécialisée dans la récolte et la distribution de sève de bouleau 100 % pure et fraîche. Son petit plus ? Elle est labellisée BIO Nature & Progrès. Cela signifie que, comme environ 70 autres producteurs, elle s’engage dans une amélioration continue de ses pratiques, avec le soutien des consommateurs. Et si on a un bouleau chez soi ? Avec un peu d'entrainement et un bon matériel il est tout à fait possi le de récolter vous-même votre sève de bouleau. Cela ne peut se faire qu'à partir du printemps car c'est à cette période que le sève remonte dans l'arbre. Au niveau de la pratique, il "suffit" de percer un trou dans le tronc de l'arbre. Veillez à la faire à la base, là où la sève est la plus riche. Sachez qu'il est préférarble de la consommer fraiche et donc de la récolter tous les jours