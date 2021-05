La Roulotte verte reprend du service ! - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 17/05/2021 La Roulotte a repris du service et parcourera la région de Marche-en-Famenne /Durbuy dans les prochaines semaines, porteuse d'espoir et surtout elle va permettre à des comédiens de s'exprimer. "Roulotte verte et compagnie, c'est une compagnie de théâtre itinérante et on a effectivement une roulotte verte, comme le nom l'indique, qui circule de villages en villages et qui va jouer des spectacles là où c'est possible dans les conditions actuelles, donc principalement du plein air. C'est plus qu'une roulotte puisqu'elles sont au nombre de trois plus un chapiteau" nous précise Stefan Bastin. "On a organisé un petit festival itinérant (...) on jouera le 29 et le 30 à Marcourt, puis le 12 et le 13 à Hotton (...) on joue 6 spectacles, on en a 3 le samedi et 3 le dimanche, des spectacles qui sont des créations propres de la Compagnie. Il y a deux types de spectacles, des spectacles qu'on va dire professionnels joués par des acteurs professionnels de la compagnie, puis des spectacles qui ont été travaillés en atelier de créations collectives avec des publics divers principalement adultes dans ce cas ci " Ecoutez Stefan Bastin