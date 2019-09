La Rando CAP 48 avec Classic 21 est de retour ! - Vivre Ici Namur, Luxembourg et Brabant walon -... En club ou en solo, sortez vos blousons, enfourchez votre moto et rendez-vous à Walhain qui vous accueille pour cette nouvelle édition. Le départ s’organisera depuis le Centre Sportif de Walhain, pour parcourir ensemble la campagne brabançonne jusqu’au WEX de Marche-en-Famenne. Samedi 7 septembre, inscriptions de 12 h à 13 H . Départ de la balade à 14 H Concert Classic 21 au WEX de Marche-en-Famenne dès 17H30. Tarifs & réservation Rando moto: 10€/moto 5€/motard 5€/accompagnant Concerts: 10€ Toutes les infos via notamment FACEBOOK Terry Lemmens a contacté Nick Gomand, président de l’asbl Bike’er’Nick, l’aide aux motards accidentés !