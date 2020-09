La propreté autour des bulles à verre - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 08/09/2020 Les intercommunales du BEP et In BW ont lancé une campagne de sensibilisation à la propreté sur les sites des bulles à verre C'est notre sujet "Zéro Déchet" en compagnie de Laetitia Canu d'IN BW. "Un certain nombre de nos sites ont été relookés afin d’attirer l’attention sur l’existence d’une amende en cas d’infraction. (amende qui peut varier selon les règlements de police communaux)" nous précise t-elle. De quel type d'infraction s'agit il ? "Certains n’ont pas l’air d’avoir compris que ces sites de bulles à verre ne sont pas des recyparcs. Ils pensent, visiblement que l’on peut y laisser matelas, sacs poubelles, vitre et j’en passe. Alors soyons clair, NON l’objectif de ces sites est uniquement d’accueillir vos bouteilles en verre et ça s’arrête là. Le phénomène n’est pas nouveau et certaines personnes ne semblent pas vouloir intégrer cette réalité, la preuve chaque année, les agents d’IN BW ramassent plus de 100 tonnes de déchets sauvages autour des bulles et conteneurs à verre, soit près de 425kg par jour ! On y retrouve de tout : des cartons vides, des sacs poubelles, des encombrants, vitres, miroirs et ce sans compter les tags, graffitis et autres dégradations" Les agents parcourent annuellement plus de 100 000 kms afin d’assurer le nettoyage des différents sites (1 à 3 fois par semaine). Un travail pénible car à recommencer sans cesse à cause de l’incivisme de certains. Laetitia Canu : " Je m’adresse donc aux personnes qui ont pour habitude de déposer leurs déchets sur ces sites : " bonne nouvelle les gars, il existe plusieurs solutions pour vous débarrasser de vos déchets ! " : - les collectes en porte à porte : rien de plus facile, il vous suffit de déposer devant votre porte vos PC ficelé ou dans une caisse. Consultez le calendrier de collecte de déchets que votre intercommunale vous envoie chaque fin d’année. C’est une source précieuse d’information - les recyparcs : allez-y vous verrez c’est fabuleux. Vous pouvez y déposer bon nombre de vos déchets ménagers. Ils se retrouvent de cette façon dans la filière du recyclage. En cas de question, n’hésitez pas à contacter votre IC , elle se fera un plaisir de vous aider. - il y a aussi les enlèvements d’encombrants en porte à porte sur demande. C’est une solution si vous n’avez pas de véhicules afin de vous rendre sur les recyparcs. Petit conseil : téléchargez gratuitement l’application " Recycle ! " sur votre smartphone, outre les infos de collecte, vous y retrouverez les adresses des sites des bulles à verre proche de votre domicile. Ça peut vous aider dans ce cas de figure.