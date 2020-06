La prévention des déchets est importante - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Les circonstances de la pandémie du Covid nous montrent que les mesures de prévention, c’est-à-dire les précautions à prendre et les bons gestes à mettre en place pour préserver notre santé sont essentiels S’il est normal de prendre soin de notre santé, il faut aussi veiller à la santé de notre planète. Et, réduire nos déchets, c’est y contribuer. Carine Bomal du BEP ENVIRONNEMENT : "Pendant cette " pause confinement ", avez-vous changé certaines de vos habitudes ? Avez-vous eu l’occasion de prendre le temps de cuisiner, coudre, jardiner, fabriquer des produits de soins vous-mêmes. Vous êtes-vous mis à trier, ranger, décorer, bricoler, réparer et finalement redécouvrir ce que vous aimez...lire, méditer, jouer à des jeux de sociétés, partager des moments avec vos proches. Si oui, alors vous vous êtes recentrés sur vous ! Et sans doute sans grands moyens ou dépenses, avec un retour à plus de simplicité et finalement à des gestes zéro déchet qui réduisent votre empreinte écologique" Pour chaque geste zéro déchet adopté, nous sommes tous gagnants ! Faire son potager, réparer sa lampe soi-même, apposer un stop pub sur sa boîte aux lettres….c’est opter pour le zéro déchet et donc penser environnement, santé et économie. Et si vous souhaitez prendre d’autres initiatives zéro déchet, voici des idées : Au magasin : Utilisez vos sacs réutilisables pour vos fruits et légumes en libre-service (veillez à une bonne hygiène de l’emballage) Préférez les produits de nettoyage concentrés tout en respectant les doses (si vous ne les faites pas vous-mêmes) Pour les pâtes, le riz…choisissez des grands conditionnements Achetez du savon en bloc Préférez les lavettes et lingettes lavables plutôt que jetables A la maison : Buvez l’eau du robinet, elle est fréquemment contrôlée et de qualité Faites vos nettoyants maison Cuisiner les restes Au jardin : Mulchez ou tondez sans bac Laissez des zones sauvages pour accueillir la biodiversité Compostez vos déchets organiques Sur le web : Les repair cafés se sont adaptés : ils proposent une assistances téléphonique ou un service d’appel vidéo utile pour réparer un objet défectueux ou un vêtement déchiré En matière de secondes mains, les sites de vente en ligne (2ème main, vinted, les groupes sur facebook…) restent une bonne alternative aux brocantes et autres donneries actuellement fermées. Si vous voulez aller plus loin, les intercommunales wallonnes de gestion des déchets vous proposent leur magazine antigaspi, antidéchets, le magde.be (www.magde.be) ainsi que leur page facebook (lemagde).