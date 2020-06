La Petite Merveille Durbuy, Adventure Valley Durbuy et DreamVille lancent un concept unique pour l'été

La Petite Merveille Durbuy, Adventure Valley Durbuy et DreamVille lancent un concept unique pour... Cet été, DreamVille, en collaboration avec La Petite Merveille et Adventure Valley Durbuy, plante ses tentes dans la plus petite et la plus belle ville du pays. Tous trois réunissent leurs concepts uniques dans ce qui peut devenir l'expérience de vacances la plus agréable et la plus étonnante que vous trouverez dans notre pays cet été. Green Fields Durbuy allie le confort et la détente exquise dans un environnement à couper le souffle avec, pour ceux qui le souhaitent, une pointe d'action et d'aventure. Le village de vacances féérique temporaire sera construit sur le vaste terrain de golf de 35 hectares de l'ancien Golf de Durbuy et offrira une vue imprenable sur les forêts environnantes. "C'est une idée qui est née il y a à peu près un mois quand on voyait que beaucoup de gens cherchaient des vacances proches" nous précise Bart Maerten, contacté par Terry Lemmens . "On s'est dit qu'ici, près de Durbuy, il y a beaucoup d'espaces, beaucoup de longement, mais il manque une touche un peu magique (...) Le Festival Tomorrowland et d'autres festivals ont été annulés, et après contact, on nous a proposé de déménager le village DreamVille à Durbuy" Dès le 3 juillet Dreamville sera installé sur le golf de Durbuy et accessible dès le 3 juillet. "On a des packages du vendredi au dimanche, du lundi au mercredi et du mercredi au vendredi . On prend tous les logements qui sont dans Dreamville Il y aura des logements magiques, des tentes un peu plus luxueuses,. Autour de ca on va mettre tout l'habillage de Tomorrowland (...) on va faire un concept décontracté. Ce n'est pas un festival ! Pendant la journée, les gens ont plein d'activités à faire, aussi bien sur place (yoga, animations, musique..) . Il y aura également des artistes présents au sein du parc en soirée. Bref, ambiance garantie