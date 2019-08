La Nuit des Choeurs ! C'est à Villers-la-Ville ces 30 et 31 aout

Benoit Meurens nous présente le programme de la Nuit des Choeurs - Vivre Ici Namur - Luxembourg -... Redécouvrir des grands classiques de la chanson revisités par des amoureux de musique et d’harmonie, c’est ce que vous proposent Benoit Meurens et son équipe dans le cadre de la nuit des chœurs. Chaque année depuis 20 ans le public se bouscule pour assister à un événement unique en son genre. Les majestueuses ruines et jardins de l’abbaye offriront une toile de fond particulièrement impressionnante aux ensembles vocaux invités pour l’occasion. De plus, la Nuit des Chœurs est le seul concert-promenade organisé dans les ruines qui, en plus d’exploiter la totalité du site, met l’ensemble de ce fabuleux bijou architectural sous les projecteurs. En effet, la Nuit des Chœurs illumine l’intégralité des ruines de l’abbaye et l’écrin de verdure qui l’entoure. Programme complet via le SITE