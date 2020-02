Side View Of Man Gesturing While Standing Against Trees In Forest - © Dimitar Kazakov / EyeEm - Getty Images/EyeEm

La nature est-elle réellement accessible à tous? - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon... Le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté vient d'établir un rapport concernant l'accessibilité de la Nature pour les personnes en situation de pauvreté. Sommes-nous tous égaux face à la nature, sommes-nous tous conscients, quelle que soit notre situation et nos problèmes personnels, des enjeux environnementaux? La réponse dans cette chnonique signée Virginie Hess de Natagora.