La Foire du Verre à Lasne ces 5 et 6 octobre - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... Depuis sa création en 1990 au coeur d'une belle commune du Brabant wallon, la Foire du Verre ne s'est jamais départie de l'esprit qui la caractérise ! Et de par sa grande qualité et de l'offre proposée à un public toujours plus nombreux et convaincu. Ils sont en effet nombreux sont ceux qui cherchent à compléter un service dépareillé ou qui tout simplement aime le verre ou le cristal Voici une bonne raison de vous rendre à la Foire du Verre de Lasne où une fois par an, des spécialistes du verre se réunissent et proposent une large gamme aux visiteurs et acheteurs. Antiquaires, brocanteurs, collectionneurs, amateurs et créateurs de verrerie contemporaine se croiseront au Centre sportif (Route d'Ohain) entre 10 h et 18 h Des dizaines de milliers de pièces en Val St Lambert, St Louis, Vonèche, Herbatte, Baccarat, Chênée . de quoi ravir les yeux Ecoutez l'organisateur, Charles Bosseret .