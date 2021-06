La Fête de la Musique à DInant du 18 au 20 juin

Fête de la Musique à Dinant - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon - 10/06/2021 Du 18 au 20 juin 2021, la Fête de la Musique sera de retour à Dinant avec pas moins de 14 concerts gratuits au Centre culturel, à la Citadelle et au kiosque " Le Tour de Monsieur Sax ". Du rock au rap, en passant par la musique classique, la chanson française ou la musique du monde, sans oublier le jazz et les brass bands—incontournables dans la ville natale d’Adolphe Sax, la programmation à Dinant fêtera toutes les musiques. Les modalités d’accès restent encore à préciser et seront déterminées en fonction des nouveaux protocoles sanitaires. Elles seront communiquées très prochainement sur le site du Centre Culturel et sur la page Facebook Fête de la Musique Dinant. Plus de détails en compagnie de Laura Douxfils