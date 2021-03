La Femme, un nouvel EP pour l'artiste durbuysienne Manou Maerten - Vivre ici Namur, Luxembourg et... Elle s'appelle Manou Maerten, elle vit à Durbuy, elle est artiste et elle nous présente son nouvel EP "La Femme" Un album qui comporte 6 titres et qui se veut très féministe ... "C'est pas que je l'ai fait expres ! Je pensais les thématiques et j'ai fait des études de production et j'ai toujours été entourée de beaucoup d'hommes, c'est pas que je voulais écrire un EP féministe, j'ai juste écrit ce que j'avais envie d'écrire" nous confie-t-elle. Qu'est ce qui inspire Manou ? "C'est un peu de tout. Surtout dans la femme je pense . Toutes les thématiques que j'aborde c'est dans mon développement, à la recherche de ma féminité, une première relation amoureuse et moi, entourée de garçons dans des études plutôt masculines " Six chansons qui abordent le féminin, le couple, les relations. "C'est un peu autobiographique des 4, 5 dernières années." Manou, une autodidacte qui composent, mixte, enregistre et produit et tout cela dans un grand studio récemment aménagé à Petit-Han. Détails en compagnie de Manou Maerten et vous pouvez la suivre notamment via FACEBOOK