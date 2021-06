La Famille Bonvoyage soutient Viva for Life - Vivre ici Namur, Luxembourg et Brabant wallon -... La Famille Bonvoyage s’associe à Viva for Life en reversant 1€ pour chaque exemplaire vendu du premier tome des Aventures de la Famille Bonvoyage (roman) "Une Surprise peut en cacher une autre". Lors d’un voyage à Madrid, la Famille Bonvoyage rencontre un groupe de jeunes défavorisés qui partagent avec le petit Baptiste une même passion pour le foot. Découvrez comment le bon sens d’un enfant peut amener des stars mondiales à s’engager pour le bien des plus faibles. Au passage découvrez Madrid, sa culture, sa langue, ses points d’intérêt, sa gastronomie, dans une aventure drôle et émouvante. Les aventures de la Famille Bonvoyage : une collection de romans accessibles à tous au travers desquels la Famille Bonvoyage vous emmène à la découverte des plus belles villes du monde. Très immersifs, ces livres vous plongent au coeur d’aventures familiales comme si vous y étiez. Que ce soit à bord d’un avion de ligne, d’un bus touristique ou à la table d’un restaurant gastronomique, vous partagerez le quotidien de nos amis comme si vous faisiez partie de la famille. Bertrand Boudart, alias Papa Bonvage était l’invité de Vivre Ici ce vendredi.